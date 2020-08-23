لبنان | بالصور.. مساعدات مقدمة من “أنيرا” ومنظمات دولية إلى لبنان بعد إنفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 10:31 مساءً

مساعدات مقدمة من "أنيرا" ومنظمات دولية إلى لبنان

قام عدد كبير من الجمعيات غير الحكومية بتقديم المساعدة إلى اللبنانيين بعد وقوع الإنفجار في مرفأ بيروت في الرابع من آب.

وقامت المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى بتقديم المساعدة للبنانيين من خلال تسليم الطرود الغذائية ومستلزمات النظافة للاجئين واللبنانيين.

كما أرسلت أنيرا أيضاً فرقاً من طلاب البناء من فصول التعليم المهني لتقييم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة.

كما تعاونت أنيرا مع شركة جونسون آند جونسون التي تبرعت بمستلزمات النظافة وفريق من البقاع الذي قام بتمويل وتعبئة الطرود الغذائية ومنظمة Muslim Aid USA التمويل لأعمال إعادة التأهيل المنزلية التي تقوم الجمعية بتنفيذها.

وبالإضافة إلى ذلك، غادرت طائرة الولايات المتحدة تحمل 56 طناً من التبرعات الطبية وهي في طريقها إلى بيروت.

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