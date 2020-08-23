لبنان | وحدة إدارة الكوارث في قضاء صور: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 51 دقيقة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 17 إصابة اليوم بفيروس كورونا المستجد مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميعها لمقيمين مخالطين وتوزعت كالتالي:

البرج الشمالي 4 إصابات، الشهابية 3، صور 3، المجادل 2، وإصابة واحدة في كل من: الرشيدية، المساكن، عين بعال، العباسية والبازورية.

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وأشارت إلى أنه بالإصابات الجديدة، ارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 449 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 162 حالة وافدة من إفريقيا (3 حالات وفاة)، 4 حالات وافدة من أوروبا، حالة واحدة وافدة من سوريا، حالة واحدة وافدة من العراق، 281 حالة محلية (260 حالة من المخالطين) بينها 56 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و5 حالات من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية، 22 حالة من قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل”، (7 حالات وفاة)، وقد تماثل 220 منهم الى الشفاء بشكل تام.

وذكرت بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة “من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وجددت نصيحتها ل”جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.