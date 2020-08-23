لبنان | بلدية “كفرحتى” تعلن البلدة موبوءة وتغلقها ١٥ يوماً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

اصدرت بلدية كفرحتى قرب النبطية بيانا قالت فيه :كفرحتى للأسف أصبحت موبوءة، وجاء في البيان:

أهالي بلدة كفرحتى الكرام

لطالما تغنينا بسلامة بلدتنا من الوباء وكنا نشدد دائماً على وعي أهلنا وحسن تصرفهم. الآن نحيط الجميع علماً بأننا وقعنا في المحظور بحيث دخل وباء كورونا إلى البلدة.

أهالي بلدتنا الكرام،

إن السلسلة البشرية المرتبطة بالعدوى ليست بسيطة والعدد لا يستهان به، خصوصاً أن عنصر الشباب هو الطاغي.

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لذلك، لن نسمح بعد الآن بالاستهتار بأرواح الناس ولن نتهاون في التصدي للمسؤولية ولن نوفر وسيلة لحماية بلدتنا حتى من أهلها.

نعلن للجميع بأن كفرحتى للأسف أصبحت موبوءة.

استناداً لكل ذلك يقرر ما يلي:

أولاً: تغلق البلدة أمام ساكنيها إغلاقاً تاماً، بمعنى يمنع الخروج من المنازل نهاراً وليلاً إلا للضرورة القصوى ويمنع التجول نهائياً بعد السادسة مساءً تحت طائلة التوقيف والضبط المالي.

ثانياً: على كل شخص يعتبر نفسه مخالطاً أو تظهر عليه عوارض ما إبلاغ البلدية عبر رئيس لجنة الصحة محمود سلمان على الرقم 03666980

ثالثاً: إلزامية الكمامات والتباعد تحت طائلة التوقيف والضبط المالي.

رابعاً: يعمل بهذا القرار مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اليوم.

أما فيما خص المجالس العاشورائية والمضافات على الطرقات العامة، يهم بلدية كفرحتى إعلام الجميع أنها حاولت جاهدةً إلغاءها التزاماً بفتاوى المراجع العظام وبتوجيهات القيادات السياسية غير أنها لم تلق تجاوباً من الجهات المنظمة، لذا فإنها تحملهم المسؤولية.