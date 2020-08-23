لبنان | تقرير مستشفى الحريري: 24 حالة حرجة ووفاة شخص

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 06:17 مساءً - منذ 41 دقيقة مستشفى الحريري نشر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 304 فحص – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 80 – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 18 Advertisements – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3 – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 346 حالة شفاء – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0 – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24 – حالات وفاة: 1

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