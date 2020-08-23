لبنان | حسن: الموضوع لا يحتمل مزاح ومزاجية… الوباء في مرحلة خطرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 06:17 مساءً - منذ 57 دقيقة وزير الصحة اللبناني حمد حسن غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر قائلا: “من يتوفى بكورونا لا يتقاضى عنه أي تعويض بعكس كل الشائعات أو مساعدة إجتماعية لعائلته وكل ما يسوّق قد يكون بغاية تفشيل الجهود المضنية بمحاربة الوباء والإستخفاف به أو تبرير لتقصير طبي معين أو لغاية ما… الموضوع لا يحتمل مزاح ومزاجية، الوباء في مرحلة خطرة …اليقظة”.

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