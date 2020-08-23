لبنان | حرائق البترون تتسع وطوافة عسكرية تؤازر الدفاع المدني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 06:17 مساءً - منذ 55 دقيقة

وصلت الحرائق التي اندلعت في الاحراج والوديان وأماكن قريبة من المنازل في جربتا وتولا وعبدللي الى المناطق المتاخمة للوادي الفاصل عن منطقة جبيل.

وتعمل عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من الجيش عبر طوافة عسكرية، على إخماد النيران ومحاصرتها قبل أن تلامس المنازل.