لبنان | حرائق البترون تتسع وطوافة عسكرية تؤازر الدفاع المدني

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حريق
وصلت الحرائق التي اندلعت في الاحراج والوديان وأماكن قريبة من المنازل في جربتا وتولا وعبدللي الى المناطق المتاخمة للوادي الفاصل عن منطقة جبيل.
وتعمل عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من الجيش عبر طوافة عسكرية، على إخماد النيران ومحاصرتها قبل أن تلامس المنازل.
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