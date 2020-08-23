لبنان | سماع دوي انفجار بالقرب من جبانة بعاصير الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

سمع منذ قليل، دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة، وتسبب بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

ووفق المعلومات الأولية، أفاد رئيس بلدية برجا ريمون حمية أنّه” لا خسائر بشرية في الانفجار والقوى الأمنية توجّهت إلى المكان لتحديد السبب”.