لبنان | تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء الجنوب وكسروان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ 58 دقيقة تحليق للطيران الاسرائيلي حلّقت طائرة استطلاع إسرائيلية منذ الصباح فوق النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض. وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق النبطية وإقليم التفاح وشنّ غارات وهمية على علو متوسط. وقام بطلعات متلاحقة على علو متوسّط ومنخفض في سماء القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل ولمدة ساعتين. كما حلق الطيران الإسرائيلي فوق منطقة أعالي كسروان على علو متوسّط.

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