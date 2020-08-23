لبنان | وزير الدفاع الإيطالي غداً في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السفارة الإيطالية في بيروت عن زيارة وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، غداً الاثنين، إلى لبنان.

من المرتقب أن يلتقي وزير الدفاع الإيطالي رئيس الجمهورية ميشال عون، ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزف عون، كما ويتفقد المستشفى الإيطالي الميداني في حرم الجامعة اللبنانية في الحدت، ويزور السفينة “سان دجوستو” التابعة للبحرية الإيطالية الراسية في مرفأ بيروت.