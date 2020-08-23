لبنان | توقيف عدد من السارقين في منطقة الجميزة ومار مخايل

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توقيف سارقين في مار مخايل والجميزة
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في منطقة الجميزة، سيارة بيك أب كان على متنها شخصين ومحملة بكمية من الحديد والألمنيوم وغيرها من المواد التي تمت سرقتها من بعض المناطق في البقعة المحيطة بمرفأ بيروت، وقد تم تسليمهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.
كما ألقى أحد عناصر فوج الحرس القبض على أحد الأشخاص بالجرم المشهود أثناء محاولته السرقة من داخل إحدى السيارات المتضررة من الانفجار والمركونة في منطقة مار مخايل، وتبين أن بحوزته مخدرات من نوع (سيلفيا) اضافة الى سكين وقد تم تسليمه على الفور الى دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
ويواصل فوج الحرس دورياته الراجلة في مدينة بيروت على مدار الساعة خاصة في المناطق والشوارع المتضررة جراء إنفجار المرفأ بهدف بسط الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
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