لبنان | مستشفى الروم يعود غدا إلى العمل

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مستشفى الروم
بعد ان تعرض مستشفى الروم في بيروت للدمار بشكل كامل من جراء الانفجار الذي هزّ المدينة في 4 آب، سيعود العمل غدا في الطابق الاول من مبنى المستشفى.
ويوم 4 آب، اضطرت ادارة المستشفى الى إجلاء جميع المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخله بمن فيهم 19 مصابا بفيروس كورونا.
وقد أسقط انفجار المرفأ، 6 شهداء من الجسم الطبي والتمريضي في مستشفيات بيروت.
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