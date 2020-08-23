لبنان | مستشفى الروم يعود غدا إلى العمل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد ان تعرض مستشفى الروم في بيروت للدمار بشكل كامل من جراء الانفجار الذي هزّ المدينة في 4 آب، سيعود العمل غدا في الطابق الاول من مبنى المستشفى.

ويوم 4 آب، اضطرت ادارة المستشفى الى إجلاء جميع المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخله بمن فيهم 19 مصابا بفيروس كورونا.

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وقد أسقط انفجار المرفأ، 6 شهداء من الجسم الطبي والتمريضي في مستشفيات بيروت.