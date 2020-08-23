لبنان | بلدية الناعمة: تسجيل 6 إصابات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدية الناعمة – حارة الناعمة في بيان، أنه “تم تسجيل 6 حالات جديدة في البلدة مصابة بفيروس كورونا، ما رفع العدد التراكمي الى 32 إصابة”.

ودعت البلدية المخالطين الى “حجر أنفسهم حتى إجراء فحوص ال PCR، وضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية، ووضع الكمامة واستعمال مواد التعقيم اللازمة من أجل الحفاظ على السلامة العامة”.