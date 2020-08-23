لبنان | بلدية الناعمة: تسجيل 6 إصابات جديدة

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كورونا لبنان
أعلنت خلية الأزمة في بلدية الناعمة – حارة الناعمة في بيان، أنه “تم تسجيل 6 حالات جديدة في البلدة مصابة بفيروس كورونا، ما رفع العدد التراكمي الى 32 إصابة”.
ودعت البلدية المخالطين الى “حجر أنفسهم حتى إجراء فحوص ال PCR، وضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية، ووضع الكمامة واستعمال مواد التعقيم اللازمة من أجل الحفاظ على السلامة العامة”.
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