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آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 12:30 مساءً
إتحاد بلديات الكورة
أشار رئيس اتحاد بلديات الكورة إلى أن الطريق المؤدية إلى بلدة كفتون من الأوتوستراد الساحلي ليس عليها نقطة أمنية واحدة تابعة للدولة اللبنانية على مدى 20 كلم.
وأضاف:”يجب استحداث نقاط أمنيّة على الطرقات كي لا نقع في أحداث أخرى مشابهة لجريمة كفتون ونضع الكشف على ملابسلات هذه الجريمة بعهدة القوى الأمنية كافة، كما ونطالب وزير الداخليّة التشدّد بضبط المخالفات خصوصاً لجهة السيارات التي تجوب الطرقات من دون لوحات ومع زجاج داكن وإعادة النظر بنظام الشرطة البلدية كي يتمتّع عناصرها بسلطة أكبر يرعاها القانون”.
وتساءل رئيس بلديات الكورة:” كيف لسيّارة من دون لوحة تقلّ 4 شبان أن تسير على طرقاتنا بهذا الشكل؟ ونحن تحت سقف القانون ولا نريد الأمن الذاتي”
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس اتحاد بلديات الكورة: كيف لسيّارة من دون لوحة تقلّ 4 شبان أن تسير على طرقاتنا بهذا الشكل؟..ولإعادة النظر بنظام الشرطة البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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