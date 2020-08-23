لبنان | وهبة يوضح اللغط .. هذا هو المبلغ الذي كان بحوزة الدبلوماسية في مطار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 11:19 صباحًا

ردّاً على ما تم تداوله عن محاولة احدى الدبلوماسيات اخراج مبلغ كبير من الدولارات من لبنان، اكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الاعمال شربل وهبه انه بعد استفساره شخصيا عن التفاصيل، تبيّن بحسب ما تبلغ من الجهات الرسمية المختصة ان المبلغ الذي كان بحوزة المسافرة عبر مطار بيروت هو حوالي ١٢٠٠٠ دولار فقط، ووفقا للتعليمات المعمول بها يحق للمسافر إخراج ١٥٠٠٠ دولار دون الحاجة الى التصريح عن ذلك.

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وبالتالي فإن اخراج المبلغ المذكور ما يزال ضمن النطاق المسموح به بينما يتوجب التصريح عن نقل أي مبلغ يفوق هذه القيمة.

وعما اثير عن احقية تفتيش المسافرة من عدمه كونها دبلوماسية، لفت وزير الخارجية الى انه تبين ان هذه المسافرة هي دبلوماسية غير معتمدة في لبنان وبالتالي لا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لذا وبحسب القوانين الدولية فانه يحق للسلطات المعنية في المطار تفتيش حقائبها أسوة بالمسافرين العاديين.

واوضح الوزير وهبة انه تم تفتيش حقيبة السيدة أمام المسافرين وليس في مكتب جانبي كما ورد في الخبر وسمح لها بمتابعة سفرها من دون الحاجة الى تقديم تصريح.