لبنان | اسماعيل سكرية: تراجع الثقة بفحوص pcr ونتائجها يطرح علامات تشكيك بدقة الأرقام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 11:11 صباحًا

اعتبر رئيس “الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية – الصحة حق وكرامة” النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح أنه “حتى كورونا في لبنان أدخلت في دوامة اللبننة، من خلال سياسات وأساليب المواجهة الموزعة ما بين الدولة ووزاراتها للصحة والقطاع الاستشفائي العام غير المقتدر والخاص المتهرب، والجامع الوحيد بينهم الفساد، يضاف إليه ثقافة اجتماعية مكابرة في بعضها ومستهترة في بعضها الآخر”.

ورأى أن “ما برز أخيرا من تراجع الثقة بفحوص pcr ونتائجها والتخبط والألاعيب في بعضها، يطرح علامات تشكيك بدقة الأرقام، إنها اللبننة التي تستوعب كل وافد الى لبنان حتى لو كانت كورونا”.