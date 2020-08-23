لبنان | ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 5 في حيزوق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 13 دقيقة كورونا أعلنت خلية الازمة في بلدية حيزوق، تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في القرية، وهما مخالطتان لحالات سابقة. وفي بيان صادر عن البلدية، فان “هذه النتيجة ترفع عدد المصابين بكورونا الى 5، مما يدعو الى ضرورة التزام الحجر المنزلي واتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة حتى شفاء جميع الحالات المصابة”.

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