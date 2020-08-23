لبنان | شعبة المعلومات تتسلم مشتبها به في جريمة كفتون

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المعلومات تسلمت مشتبه به في جريمة كفتون
سلمت القوة الامنية المشتركة في مخيم البداوي، سلمت “أ.ش” المشتبه بضلوعه في جريمة بلدة كفتون – الكورة، الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، التي اقتادته للتحقيق معه في المديرية العامة للامن الداخلي في بيروت.
وكان “أ. ش.” سلم نفسه فجر اليوم إلى القوة الأمنية المشتركة في المخيم، قبل تسليمه للسلطات اللبنانية.
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