لبنان | وزير خارجية كندا في بيروت الاربعاء

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آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 10:57 صباحًا
كندا
يصل وزير خارجية كندا Francois-Philippe Champagne الى بيروت، الاربعاء في 27 الحالي، في زيارة تضامنية، للوقوف الى جانب الشعب اللبناني في محنته جراء انفجار مرفأ بيروت.
وسيلتقي Champagne رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوضعه في مسار المساعدات الكندية واستعداد بلاده للمساهمة في إعمار مرفأ بيروت لاسيما الاقسام المهدمة منه. كما للاستماع منه الى حاجات لبنان التقنية والعمل على تلبيتها فور عودته الى كندا.
يذكر أن علاقة صداقة مميزة تجمع الوزير Champagne برئيس لجنة الصداقة اللبنانية الكندية النائب فيصل الخوري، وهذا ما سهل عملية التواصل والتنسيق في ما بين الطرفين لتأمين المساعدات الكندية اللازمة للبنان.
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