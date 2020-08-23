لبنان | هذا ما تحمله بواخر المساعدات الإيطالية إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن مسؤول الأحتياط في البحرية الإيطالية الادميرال نيقولا دي فيلتشه، في حديث لـ “الوكالة الوطنية للاعلام” أن البواخر العملاقة التي أرسلتها إيطاليا ستصل بين اليوم ويوم غد إلى مرفأ بيروت، وهي تحمل مساعدات كبير ومميزة تتناسب مع الوضع الحالي ومع احتياجات لبنان الضرورية”.

وتحدث عن الباخرة “سان جوستو” ” San Giusto “، والتي تحمل مستشفى ميدانيا ومستلزمات طبية ومعدات إسعاف متطورة، وعليها طائرات مروحية ستستخدم في المهام اللوجستية وتشكل جسرا بين المناطق المنكوبة وسفن الأغاثة الإيطالية، وعلى متنها فرق لوجستية متخصصة في عمليات الانقاذ وفتح الطرق وإزالة العوائق والبحث عن مواد متفجرة”.

وعن الباخرة ” Etna ” التي تحمل مستشفى وعددا من الغرف الجراحية والطبابة، قال: “ستساعد السفينة على تخفيف العبء عن المستشفيات وهناك قوارب نقل يمكن استخدامها بين البحر والبر، كما فيها معامل للتصليح والصيانة هدفها مساعدة السكان الذين تهدمت بيوتهم من أجل إصلح الاضرار، تستخدم عادة في المناطق المنكوبة وأثناء تعرض المناطق للزلزال”.

من جهته، قال قنصل لبنان الفخري شربل شبير، “قررت مدينة فيرنسيه (Florance ) إعادة تأهيل سرية إطفاء بيروت، مقدمة سيارات إطفاء وسيارات نقل وتجهيزات حديثة وملابس واقية لبلدية بيروت لتعويض الخسائر المادية”.