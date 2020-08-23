لبنان | إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

يؤثر طقس صيفي اعتيادي على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة من دون تغيير في الأحوال المناخية مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

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الاحد :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٢ درجة، بقاعا بين ١٤ و ٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٦ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب.

٣- الرياح شمالية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٦٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩

الاثنين : صيفي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٥ و ٣٤ درجة اما على ال ١٠٠٠م تتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب.

الثلاثاء : صيفي اعتيادي استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٥ و ٣٥ درجة اما على ال ١٠٠٠م تتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً مع مع تشكل الضباب.