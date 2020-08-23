لبنان | إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

توقعات الطقس
يؤثر طقس صيفي اعتيادي على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة من دون تغيير في الأحوال المناخية مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاحد :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٢ درجة، بقاعا بين ١٤ و ٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٦ درجة
٢- الأجواء قليلة السحب.
٣- الرياح شمالية ٢٠ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة ٦٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩
الاثنين : صيفي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٥ و ٣٤ درجة اما على ال ١٠٠٠م تتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب.
الثلاثاء : صيفي اعتيادي استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٥ و ٣٥ درجة اما على ال ١٠٠٠م تتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً مع مع تشكل الضباب.
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