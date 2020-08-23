لبنان | محفوض: الجمهورية بحاجة لتحريرها من هيمنة حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين رئيس حركة التغيير إيلي محفوض غرد رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض قائلا: “المساكنة مع ميليشيا ‫حزب الله‬ إستجرّت الويلات حتى بات ‫لبنان‬ في الحضيض..ونتطلع بأن تكون حكومة ‫حسان دياب‬ آخر الحكومات المقبوض عليها من ‫ايران‬ بواسطة وكيلها.. وطالما الدولة مكموشة ومؤسساتها مخروقة ستزداد وتيرة الانهيارات على كل المستويات فالجمهورية بحاجة لتحريرها من هيمنة الميليشيا”.

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