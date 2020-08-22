كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2020 10:04 مساءً سيارة الجناة بيّنت البصمات المرفوعة عن سيارة الجناة في جريمة كفتون – الكورة أنّ بعضها عائد لشخصين أوقفا سابقاً في قضايا إرهاب: سوريٌ مقيم في مخيم البدّاوي ولبناني مقيم في بلدة دنبو-عكار.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هذا ما أظهرته البصمات المرفوعة عن سيارة الجناة في جريمة كفتون – الكورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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