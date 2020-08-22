لبنان | بلدية أنفة: إصابة شاب مقيم في منتجع في البلدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت بلدية أنفة، إصابة جديدة في البلدة لشاب من خارجها يقيم في أحد المنتجعات في البلدة.

وأكدت في بيان أنها “على تواصل مع إدارة المنتجع والمصاب، وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة كافة، وهو يقضي فترة الحجر في مركز الحجر (koura residence)، ويجري العمل على تحديد المخالطين”.

وتمنت على الجميع “الاستمرار بالالتزام التام بالتدابير الوقائية كافة حفاظا على صحة أهلنا في أنفة”.

وفي السياق، سجلت وزارة 5 وفيات و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأمام هذا الواقع الوبائي الدقيق، يتمسّك أصحاب القرار بإجراء الإقفال كخيار “لا بديل له” لكبح عداد الإصابات من جهة، وإفساحاً في المجال لاستكمال تجهيزات القطاع الصحي والطبي من جهة أخرى، على ما صرّح به سابقاً وزير الصحة العامة حمد حسن.

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علماً أن التجهيزات المطلوبة لمواجهة الفيروس، سواء تلك المتعلقة بأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس ومراكز الحجر أم غيرها، وجب أن تكون منجزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إذ كان المعنيون يدركون جيداً أن موجة ثانية من الوباء تنتظر البلاد بداية تشرين الأول.

وفي السياق، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إن البلاد عادت إلى النقطة الصفر “ولكن مع جاهزية معنوية ولوجستية متقدمة وأعلى من مرحلة بداية الوباء (..)”، فيما وحدها نتائج المرحلة المقبلة قادرة على تقييم هذه الجاهزية.

توازياً، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إلى ألا يعتقدنّ أحد أن إقفال البلد يوقف فيروس كورونا.

وقال في مداخلة تلفزيونية: “ليت الناس تعرف ان الأهم من الإقفال هو ارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي وغسل اليدين”.