لبنان | كهنة رعية حصرون: للتقيد بمقرارات مجلس البطاركة الكاثوليك

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكر كهنة رعية حصرون أبناء الرعية بما صدر عن أمانة سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك من “مقررات تتعلق بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددوا على الالتزام بالإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا مثل ارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأكدت بأن الرعية ملزمة بالتقيد بكافة تلك الإجراءات الوقائية بحرفيتها.

وأصدر كهنة رعية حصرون بيانا ذكروا فيه أبناء الرعية بما صدر عن أمانة سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك من “مقررات تتعلق بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد:

– تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي خلال الاحتفال بالقداسات، على أن لا تتعدى نسبة المشاركين 30% من القدرة الاستيعابية للكنائس.

– لبس الكمامات خلال الاحتفال.

– تعقيم الكنائس، وعدم استعمال الكتب وتناقلها بين أيدي المؤمنين.

– إقفال قاعات الكنائس لجميع المناسبات.

– عدم الاحتفال بالقداسات المسائية بدءا من الساعة السادسة، وذلك تنفيذا لقرار منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات الوارد في قرار وزير الداخلية والبلديات.

– تعليق الاحتفال بسري المعمودية والزواج خلال فترة التعبئة العامة، منعا لما يتبعهما من احتفالات وتجمعات لا تراعي شروط الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

وعليه، نعلمكم ان الرعية ملزمة بالتقيد بكافة تلك الإجراءات الوقائية بحرفيتها، وسنعمل على تطبيقها إبتداء من صباح الغد الأحد 23/8/2029. ونطلب منكم الإلتزام بكافة الإرشادات التي سنتخذها والتعاون مع اللجنة المنظمة التي ستستقبلكم على مداخل الكنائس وترشدكم الى مكان جلوسكم في الكنيسة، مع التشدد بوضع الكمامة. والقداس المسائي اليومي اصبح عند الساعة الخامسة بدلا من السادسة مساء”.