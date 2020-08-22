لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين مطار رفيق الحريري الدولي بيروت, لا يزال مستمر في استقبال الطائرات القادمة من إيران أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان عن نتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث حالات (3) إيجابية. وجاءت النتائج كالتالي: – رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).

– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

– رحلة روما: شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

– رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).

– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

– رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية).

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

– رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

– رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

– رحلة جدة: شركة MEA رقم 365 (جميعها سلبية).

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