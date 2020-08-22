لبنان | مستشفى طرابلس الحكومي: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلن مستشفى طرابلس الحكومي عن 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المستشفى قيد المتابعة، و6 حالات حرجة.

كما أوضح المستشفى عن وجود 3 حالات مشتبه فيها، والى أن عدد الحالات الإيجابية، التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب شفاءها سريريا بلغ 4 حالات.

وجاء في البيان: “أعلن مستشفى طرابلس الحكومي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا/ Covid-19، عن وجود 23 مصابا بفيروس كورونا داخل المستشفى قيد المتابعة، و6 حالات حرجة.

وأشار المستشفى الى وجود 3 حالات مشتبه فيها، والى أن عدد الحالات الإيجابية، التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب شفاءها سريريا بلغ 4 حالات.

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وأمام هذا الواقع الوبائي الدقيق، يتمسّك أصحاب القرار بإجراء الإقفال كخيار “لا بديل له” لكبح عداد الإصابات من جهة، وإفساحاً في المجال لاستكمال تجهيزات القطاع الصحي والطبي من جهة أخرى، على ما صرّح به سابقاً وزير الصحة العامة حمد حسن.

علماً أن التجهيزات المطلوبة لمواجهة الفيروس، سواء تلك المتعلقة بأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس ومراكز الحجر أم غيرها، وجب أن تكون منجزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إذ كان المعنيون يدركون جيداً أن موجة ثانية من الوباء تنتظر البلاد بداية تشرين الأول.

وفي السياق، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إن البلاد عادت إلى النقطة الصفر “ولكن مع جاهزية معنوية ولوجستية متقدمة وأعلى من مرحلة بداية الوباء (..)”، فيما وحدها نتائج المرحلة المقبلة قادرة على تقييم هذه الجاهزية.