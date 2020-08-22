لبنان | بلدية جبشيت: للتشدد بإجراءات الوقاية بعد ثبوت 4 إصابات بالفيروس

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 10 ثواني

أكدت بلدية جبشيت على التشدد بالالتزام بالإجراءات الوقائية تحسباً لفيروس كورونا.

وأصدرت بلدية جبشيت البيان التالي:

“بعد ثبوت أربع حالات إصابة في البلدة، وللحد من إنتشار الفيروس، نؤكد على التالي:

1- التشدد بالإلتزام بالكمامة وسبل الوقاية الشخصية.

2- ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

3- عند ظهور أي عوارض صحية مرتبطة بالفيروس، يرجى عدم التستر عليها أو الخجل، ويرجى التبليغ الفوري عنها.

4- تجنب الإزدحام في المحلات والأفران والملاحم وغيرها من المؤسسات.

5- ضرورة الإلتزام بمنع التجوال في فترة الإقفال، لا سيما فئة الشباب من أصحاب الدراجات النارية والسيارات.

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6- عدم إقامة تجمعات ولقاءات وسهرات ومجالس عزاء، وعدم تلبية أي دعوة للتجمع.

7- نؤكد أنه هناك مسؤولية فردية تقع على كل فرد في البلدة، وتتلخص بالإلتزام بسبل الوقاية وعدم الخروج وعدم التجمع.

8- عدم نشر الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.

9- أخذ المعلومات من البيانات التي تصدرها البلدية فقط، وكل بيان يصدر عبر وسائل التواصل لا يحمل ختم البلدية، لسنا معنيين به ولا نتحمل مسؤولية المعلومات التي يتضمنها، ويطلب عدم النشر.

10- على أصحاب المحلات التشدد بتطبيق إجراءات السلامة ولاسيما التعقيم والكمامة ومنع الازدحام داخل المحل وخارجه.

11- على أصحاب المحلات الالتزام بالإقفال وفقا للتعاميم الصادرة عن الجهات الرسمية”.

وختمت البلدية بيانها: “لا بد من التعاون وتحمل المسؤولية الفردية والمشاركة، لقد أصبحنا في قلب الأزمة، ولا بد من التعاون الجدي والمسؤول، ونجدد التأكيد على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية وعدم التهاون مطلقا، وقى الله الجميع من هذا الوباء ورفع البلاء عنا”.