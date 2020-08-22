لبنان | إدارة الكوارث في محافظة عكار: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ دقيقتين

أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الاعلى المسجل في يوم واحد منذ بدء أزمة كورونا في عكار، ليرتفع عدد الحالات الايجابية قيد المعالجة الى 119 حالة.

ورفع عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الماضي الى 243 مصابا، شفي منهم حتى اليوم 123 مصابا اثر تسجيل حالة شفاء واحدة اليوم.

أما حالات الحجر المنزلي فقد ارتفعت أيضا الى 387 حالة.

وأمام هذا الواقع الوبائي الدقيق، يتمسّك أصحاب القرار بإجراء الإقفال كخيار “لا بديل له” لكبح عداد الإصابات من جهة، وإفساحاً في المجال لاستكمال تجهيزات القطاع الصحي والطبي من جهة أخرى، على ما صرّح به سابقاً وزير الصحة العامة حمد حسن.

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علماً أن التجهيزات المطلوبة لمواجهة الفيروس، سواء تلك المتعلقة بأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس ومراكز الحجر أم غيرها، وجب أن تكون منجزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إذ كان المعنيون يدركون جيداً أن موجة ثانية من الوباء تنتظر البلاد بداية تشرين الأول.

وفي السياق، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إن البلاد عادت إلى النقطة الصفر “ولكن مع جاهزية معنوية ولوجستية متقدمة وأعلى من مرحلة بداية الوباء (..)”، فيما وحدها نتائج المرحلة المقبلة قادرة على تقييم هذه الجاهزية.

وسجلت وزارة الصحة أمس الجمعة رقماً قياسياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا ما يثير الريبة.

وكان اليوم الأول بعودة التعبئة العامة على أثر العدد المرتفع بالإصابات.