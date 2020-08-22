لبنان | بوعاصي: عون بـ”غول الموت” ومنذ وصوله إلى الرئاسة لم نرَ إلاّ الموت والدمار… وليستقيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 12 دقيقة

رأى عضو تكتل الجمهورية القويّة النائب بيار بو عاصي أنّ “ما حصل في مرفأ بيروت نتيجة الإهمال والمسؤول الأوّل هو رئيس الجمهوريّة الذي كان يعلم ولم يقم بأيّ خطوة”، داعياً رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الإستقالة.

ولفت، في حديث لـ”بيروت اليوم” عبر mtv، إلى أنّ “نواب “القوات” فقط وقّعوا حتّى الآن على العريضة التي أطلقناها للمطالبة بتحقيق دوليّ والمنظومة التي تنام على جثث الشهداء ليست أهلاً للثقة”.

ووصف بو عاصي عون بـ”غول الموت” ومنذ وصوله إلى الرئاسة لم نرَ إلاّ الموت والدمار وخيار “ميشال عون أو الفوضى” لم يكن سهلاً لنا”، مُضيفاً: “رئيس الجمهورية ليس على قدر المسؤولية و”يعطينا شغلة قال بدو يعملها وعملها” ونحن في مرحلة خطيرة جداً من تاريخ لبنان والبلد “صار مشقّف”.

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وشدّد على أنّ “الإنتخابات النيابيّة المبكرة بالنسبة إلى “القوات اللبنانية” هي الحل وجمهور “حزب الله” متنوّع جداً وماكرون ليس آتياً إلى لبنان بنفس عدائيّ بل بخوف “صوملة لبنان”، متابعاً: “لا إصلاحات بالتراضي بعد اليوم كما حصل في الكهرباء والمعابر الشرعيّة وجداول أعمال الحكومات “ما بدها وزراء” بل مدراء عامّين وحكومات الوحدة الوطنية “لا قويّة ولا قادرة ولا فاعلة”.

واعتبر أنّ “سعد الحريري لم يعد المُنقذ والأمر أصبح يقف بالنسبة إلينا على الطرح والتركيبة”.

وطالب بو عاصي “حزب الله” بـ”تسليم سليم عيّاش ومشاركة “القوات” في الحكومة “قصاص للقوات وللباقيين” ووجودنا في الحكومة الجديدة يُعطي ثقة للمجتمع الدوليّ”، مُفيداً بأنّ “هناك إهتمام دولي بلبنان وفرنسا تعرف جيّداً تفاصيل ما يحصل في الحياة السياسيّة في لبنان”.