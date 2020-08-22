لبنان | بلدية صيدا: 67 إصابة بفيروس كورونا منها 34 في مخيم عين الحلوة

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت بلدية صيدا، أن “عدد المصابين بفيروس كورونا 67 إصابة، منها 34 في مخيم عين الحلوة، وفقا لإحصاء غرفة عمليات إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي في المدينة”.

وقالت في بيان اليوم: “لذلك، تهيب البلدية بكل المواطنين والمقيمين في صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية، التعاون والتحلي بأعلى قدر من المسؤولية والتزام المقررات الصحية، لعدم تفشي عدوى فيروس كورونا في المجتمع، ومواجهة مخاطره بعد ازدياد أعداد المصابين بشكل لافت وكبير في مختلف المناطق”.

ولفتت إلى أن “غرفة عمليات إدارة الأزمات والكوارث في بلدية صيدا ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي، تتابع أوضاع المصابين والمحجورين في منازلهم بالتنسيق مع وزارة الصحة ومركز طبابة القضاء، وتلبي حاجاتهم وفقا لمقررات التعبئة العامة في هذا الصدد.

Advertisements

وتقوم فرق البلدية بتعقيم المنازل والمباني، بمواكبة شرطة البلدية وفوج الإطفاء خلال فترة الحجر المنزلي الإلزامية للمصابين”.

وأشارت إلى “إمكان إجراء فحوص PCR مجانية في مركز استحدث في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، بالتنسيق والتعاون بين البلدية، غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة، ووزارة الصحة ومركز الترصد الوبائي، يومي الإثنين والأربعاء من العاشرة قبل الظهر لغاية الظهر، على أن يشمل الحالات المخالطة مع مصابين بكورونا، وبعد ذلك تحول من غرفة عمليات البلدية لإجراء الفحص المجاني في المركز المستحدث”.

ودعت البلدية إلى التواصل معها وإبلاغها عن حالات كورونا للتعامل معها وفقا لمقررات مجلس الوزراء عن دور البلديات في هذا المجال، على الأرقام 03046807 – 03652276 – 07722150.