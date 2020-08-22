لبنان | سائقون لبنانيون عالقون على الحدود الأردنية منذ 14 يوماً

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

علق سائقون لبنانيون على الحدود الأردنية منذ 14 يوماً، وقد نفدت مؤنتهم وشحت مصاريفهم وهم يناشدون وزير الأشغال التدخل العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال التحرك فوراً.

وفي السياق، طالب منسق اللجنة التحضيرية في “التيار العربي المقاوم” الشيخ عبد السلام الحراش، وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار “بتحمل مسؤولياته الوطنية تجاه عشرات السائقين اللبنانيين العالقين على الحدود الاردنية مع شاحناتهم، مما يوجب على الوزير الاتصال بالسلطات الاردنية لحل هذه المعضلة وما ترتب عليها من خسائر لهؤلاء السائقين”.

وقال: “لقد مضى عليهم أكثر من 14 يوما في العراء، وقد نفدت مؤونتهم وشحت مصاريفهم، ناهيك عن الخسائر في حمولة شاحناتهم المبردة المهددة بالاتلاف”.

وطرح حلا على الدولة، “أن تستنفر من أجل هؤلاء، لا سيما أن هناك خيارا متاحا يسهم في حل مشكلة مواطنينا، وذلك بالتواضع والاتصال بالحكومة السورية الشقيقة بعدما رفض الاردن دخولهم الى أراضيه وعدم النأي بالنفس والهروب من تحمل المسؤولية الوطنية تجاه هؤلاء”، مذكرا بأن “هناك أصولا تحكم العلاقة بين السلطات المرعية الاجراء في البلدين الشقيقين”.

وختم الحراش: “ان هؤلاء العالقين على الحدود الاردنية مواطنون لبنانيون، وعلى دولتهم ألا تخيب آمالهم”.