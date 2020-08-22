لبنان | بلدية بقسطا: ارتفاع عدد الإصابات في منطقة الشرحبيل الى 6 بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم في بلدية بقسطا الشرحبيل الى 6 إصابات.

وأكد رئيس البلدية إبراهيم مزهر ان “البلدية تتابع كل المصابين، حيث يجري التأكد من التزامهم الحجر المنزلي ومن إجراء المخالطين لهم لفحوصات الـPCR.

وقال: “هناك تعاون بين بلدية بقسطا وباقي بلديات المنطقة، خصوصا بلدية صيدا، لمتابعة حالات مواطنين مصابين من مدينة صيدا ويقطنون في بقسطا”.

وطلب من المواطنين “التشدد بتدابير الوقاية ولاسيما الارتداء الالزامي للكمامة والتباعد الاجتماعي والتعاون الكامل مع البلدية وشرطتها لاجتياز هذه المرحلة بوعي الجميع، والإبلاغ عن أي اشتباه بحالة كي يتم التعامل معها بسرعة”.

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وأشار الى أن لجنة الطوارئ في البلدية تعمل على مدار الساعة لمساعدة المواطنين، وتستقبل الاتصالات على الارقام التالية: 78858180 – 76074101.

وأمام هذا الواقع الوبائي الدقيق، يتمسّك أصحاب القرار بإجراء الإقفال كخيار “لا بديل له” لكبح عداد الإصابات من جهة، وإفساحاً في المجال لاستكمال تجهيزات القطاع الصحي والطبي من جهة أخرى، على ما صرّح به سابقاً وزير الصحة العامة حمد حسن.

علماً أن التجهيزات المطلوبة لمواجهة الفيروس، سواء تلك المتعلقة بأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس ومراكز الحجر أم غيرها، وجب أن تكون منجزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إذ كان المعنيون يدركون جيداً أن موجة ثانية من الوباء تنتظر البلاد بداية تشرين الأول.

وفي السياق، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إن البلاد عادت إلى النقطة الصفر “ولكن مع جاهزية معنوية ولوجستية متقدمة وأعلى من مرحلة بداية الوباء (..)”، فيما وحدها نتائج المرحلة المقبلة قادرة على تقييم هذه الجاهزية.