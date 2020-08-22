لبنان | بلدية القبيات تابعت وضع الحالتين المصابتين

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت بلدية القبيات أن خلية الأزمة تواصلت مع الحالتين للاطمئنان الى وضعهما، ومن ثم تكوين لائحة بالمخالطين لهما.

وأمنت مكانا للحجر الصحي لكليهما مع متطلبات الدعم الطبي واللوجستي والنفسي كافة.

وتحضر لإجراء فحص PCR للمخالطين (درجة أولى) يوم الاثنين 24 آب 2020 مع استمرارهم بالحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما بغض النظر عن نتيجة الفحوص.

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وجاء في بيان، أنه “اثر تبلغها بالحالتين الإيجابيتين البارحة، تواصلت خلية الأزمة في البلدة مع الحالتين للاطمئنان الى وضعهما، ومن ثم تكوين لائحة بالمخالطين لهما (درجة أولى / درجة ثانية). وأمنت مكانا للحجر الصحي لكليهما مع متطلبات الدعم الطبي واللوجستي والنفسي كافة. كذلك تواصلت مع جميع المخالطين لالتزام الحجر المنزلي حسب معايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية”.

وأشارت الى أنها “تحضر لإجراء فحص PCR للمخالطين (درجة أولى) يوم الاثنين 24 آب 2020 مع استمرارهم بالحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما بغض النظر عن نتيجة الفحوص، وطلبت من جميع المخالطين من الدرجة الثانية التزام الحجر المنزلي حتى صدور نتائج فحوص المخالطين من الدرجة الأولى. وستحضر أيضا لإجراء فحوص PCR وقائية في البلدة خلال الأسبوع المقبل”.

وحذرت البلدية من أنها “ستنشر أسماء كل من لا يلتزمون الحجر المنزلي إنطلاقا من مبدأ الأمن الصحي العام”. وطلبت “من كل شخص أجرى فحص PCR من دون التنسيق مع الخلية إعلامها بتاريخ إجراء الفحص وبنتيجته على الرقمين 70/703392 أو 71/743192”.