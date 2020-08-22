لبنان | بلديات عكارية تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

أصدرت خلية الطوارىء في بلدية حيزوق العكارية بيانا جاء فيه: “بعد ظهور نتائج فحوص الpcr التي أجرتها البلدية للمخالطين للحالتين السابقتين وعددهم 19 شخص، تبين ظهور نتيجة إيجابية واحدة، وهي الثالثة في القرية.

هذه النتيجة، تبين أن الامور لم تتفلت بعد ويمكننا بتعاوننا جميعا السيطرة على تفشي الوباء في القرية، شرط ان نحافظ على الامور التالية: الحذر الشديد وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد والتعقيم المستمر، التزام الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وإلغاء الزيارات حتى بين الاقرباء والجيران، وأخيرا الإبلاغ عن الحالات التي تظهر عليها أعراض كالحرارة على الرقم 70325357”.

من جهتها، أعلنت بلدية الدورة العكارية في بيان، تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلدة، وجاء فيه: “بعد ظهور حالة كورونا مؤكدة في البلدة، نشدد الالتزام الكامل بتعليمات الوقاية، ونطلب من جميع المخالطين مع المصاب تبليغ خلية الأزمة في الدورة أو رئيس البلدية (03987141)، البدء الفوري بالحجر المنزلي في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة من إجراء فحص PCR وصدور النتيجة وما سيترتب عليها من خطوات، ونطلب من الجميع وضع الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي مع استعمال المعقمات …وفي هذا السياق ستضطر البلدية الى فرض قواعد التعبئة العامة وتوقيف أشكال التجمعات كافة من أعراس، مجالس عزاء وغيرها من اللقاءات الاجتماعية”.