كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 4 دقائق القاضي مروان عبود افادت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​ بأن ​محافظ​ ​مدينة بيروت​ ​القاضي مروان عبود​ وعملاً بأحكام المادة 205 معطوفة على المادتين 194 و197 من القانون رقم 1990/17، وبعد الكشف الذي أجرته الدائرة الفنية المختصة في مصلحة الهندسة على عدد من ​العقارات​ المتضررة في العاصمة جراء ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، تبين ان الوضع الإنشائي لتلك العقارات بات يشكل خطراً على شاغليها والمارة وعلى ​السلامة العامة​، وهي على الشكل التالي : – العقار رقم 236 ​المدور​ . -العقار رقم 578 ​الصيفي​ (الطابق الأخير ذات سقف القرميد (. Advertisements -العقار رقم 579 الصيفي (الطابق الأخير ذات سقف القرميد) . -العقار رقم 580 الصيفي (الطابق الأخير ذات سقف القرميد) . -العقار رقم 582 الصيفي (الطابق الأخير ذات سقف القرميد) . وطلب عبود من قيادة ​شرطة بيروت​ في ​قوى الأمن الداخلي​ الإيعاز لمن يلزم لإخلاء العقارات المذكورة أعلاه، ومنع المرور ضمن الشوارع والأملاك العامة المحيطة بها بصورة مؤقتة ولحين التأكد من رفع الخطر، شرط تعهد صاحب العقار بإعادة الشاغلين فور انتهاء أعمال الترميم.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محافظ بيروت القاضي مروان عبود طلب من بلدية بيروت إخلاء عقارات تشكل خطراً على شاغليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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