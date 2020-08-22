لبنان | وزارة الصحة: أي تهاون في إجراءات الوقاية سيودي بلبنان إلى كارثة حتمية

وزارة الصحة العامة
استغربت وزارة الصحة العامة في بيان، الكلام “غير المنطقي المتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي والذي يدعي بأن الوزارة تتقاضى مبالغ مالية عن المصابين بكورونا.
إن الوزارة تنفي هذه الاخبار جملة وتفصيلا، وتنبه المواطنين من أنها تهدف إلى زعزعة الثقة التي حرصت الوزارة على توطيدها معهم منذ بدء معركة مواجهة كورونا.
لذا، تدعو الوزارة المواطنين إلى الالتزام التزاما مطلقا بالنداءات المتكررة التي يوجهها الوزير حمد حسن بهدف حماية أنفسهم وأحبائهم ومجتمعهم من الوباء الخطير. وإن أي تهاون في إجراءات الوقاية او التخفيف من أهميتها وجديتها العلمية والطبية سيودي بلبنان وأبنائه إلى كارثة حتمية.
اما من يعملون على بث الشائعات والافتراءات فهم ومن دون أدنى شك بعيدون كل البعد عن المسؤولية الوطنية والإنسانية ولا يستحقون سوى الملاحقة القانونية”.
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