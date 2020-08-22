لبنان | الحالات الإيجابية بـ”كورونا” للقادمين من الخارج ساهمت في الانتشار.. والمصابون “عشرة أضعاف” المُعلَن!

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2020 9:41 صباحًا

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن إمكانية نجاح خطة التعبئة في الحد من تزايد إنتشار كورونا، تتوقف عند مدى إلتزام الناس بالإجراءات الوقائية، وأهم ما فيها التباعد، وعدم المخالطة، والنظافة، وإستخدام الكمامات، فعندها يمكن الحد من إنتشار الوباء والتخفيف من سرعة إنتشاره بالشكل المخيف.

ورأى عراجي في حديثٍ الى جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن “كورونا أصبح أمراً واقعاً، وعلينا أن نعرف كيف نتعايش معه وتدارك خطره، لأنه لم يعد لدينا العدد الكافي من غرف العناية والمستلزمات الطبية التي باشرت وزارة الصحة توزيعها على المستشفيات في المناطق للتخفيف من الضغط على مستشفى رفيق الحريري الجامعي وسائر المستشفيات الحكومية التي تستقبل مرضى كورونا.”

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وأضاف عراجي: “عندما طرحنا موضوع الإقفال، قلنا إن الإقفال وحده لا يكفي إنما يجب أن تلتزم الناس بالإجراءات الوقائية وعلى الدولة أن تطبق الإجراءات الصارمة وتغريم المخالفين عقوبات مادية لتشعرهم بخطئهم”.

وعن تزايد الإصابات، أشار عراجي إلى أن تزايد الإصابات بدأ منذ تاريخ إفتتاح مطار بيروت وعودة المغتربين في الثاني من تموز، فالحالات الإيجابية التي ظهرت على البعض منهم هي التي ساعدت على الإنتشار بهذه الكثافة، لأنهم لم يلتزموا بالحجر المنزلي الذي كان مطلوباً منهم 14 يوماً قبل مخالطة أحد، لافتا الى أن عدد الإصابات التي سجلت بعد حادثة إنفجار المرفأ أي منذ تاريخ 5 آب أصبح يوازي نصف مجموع إصابات كورونا منذ بداية تفشي الوباء في لبنان.

كما لفت عراجي إلى “فئة معينة من الناس لا تعترف لغاية تاريخه بوجود كورونا وتعتبرها كذبة، فيما هي حقيقة مخيفة لا تقبل التشكيك بها”، مطالباً بتوخي الحذر وعدم تصديق كل ما ينشر على وسائل التواصل الإجتماعي.

وعن تزايد عدد الإصابات اليومية ليصل الى أكثر من 600 إصابة، قال عراجي: “هذا اذا لم نضرب هذا العدد بعشرة ليصل الى ستة آلاف”، مطالباً الدولة والجمعيات الأهلية والمنظمات الإنسانية والصليب الأحمر ووزارة الصحة وكل المنظمات التي تتعاطى الشأن الصحي الى الإستنفار العام والتام والنزول الى الشارع والدخول الى الأحياء وإلى البيوت لتوعية الناس، وإلا سنكون أمام كارثة محتمة وخاصةً أننا على أبواب الخريف موسم الزكام وإنتقال العدوى.