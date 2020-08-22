لبنان | توقعات الطقس.. استقرار بدرجات الحرارة مع استمرار تشكل الضباب على الجبال

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

لا يزال الطقس الصيفي الاعتيادي يسيطر على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة من دون تغيير ملفت في الأحوال المناخية مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، من جهة اخرى يستمر تشكل الضباب على الجبال خاصة القريبة من الساحل وعلى السلسلة الغربية.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

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السبت :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٤ و ٣٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٦ درجة.

٢- الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل الضباب.

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س.

٤- الرطوبة ٧٥٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٦ hpa.

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلا بسبب الضباب.

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩.

الأحد : صيفي اعتيادي استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٤ و ٣٥ درجة اما على ال ١٠٠٠م تتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة مع تشكل ضباب.

الاثنين: صيفي اعتيادي استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٥ و ٣٥ درجة اما على ال ١٠٠٠م تتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً مع تشكل الضباب.