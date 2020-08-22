لبنان | طربيه: شركات التأمين بانتظار معرفة سبب انفجار بيروت وطبيعته لتحديد نوع البوالص التي ستغطي

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

ركّز رئيس جمعية شركات ​التأمين​ إيلي طربيه، على “أنّنا نطالب أن نعرف سبب انفجار ​مرفأ بيروت​ وطبيعته، وإذا كان إرهابيًّا أو حربيًّا أو عسكريًّا، هناك بوالص معيّنة تغطّي الحالات، وإذا كان غير ذلك، فهناك نوع بواصل أُخرى”، موضحًا أنّ “شركات التأمين تنتظر التحقيق، لمعرفة أي نوع من البواصل ستُغطّي”.

وطلب في تصريح تلفزيوني، من كلّ المواطنين الّذي يملكون بوالص تأمين، “الإبلاغ عن الحادث، لأنّ شركات التأمين ترسل خبراء للكشف على الأضرار منذ اليوم الأوّل بعد الانفجار”، مشيرًا إلى أنّه “بما أنّ حجم الكارثة كبير، فالخبراء لم يتمكّنوا بعد من الكشف على كل الأضرار، و50 بالمئة من الأماكن المصرَّح بها، تمّ الشكف عليها”. وأكّد على “وجوب أن يقوم المواطنون بالتبليغ، لنعرف قيمة التعويضات”.

يذكر أن لجنة مراقبة هيئات الضمان أعلنت قبل أيام أنها وجهت كتباً إلى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان تعلمها بضرورة تغطية الأضرار المؤمَّنة الناتجة عن الإنفجار وفق شروط ومنافع عقد الضمان الصادر عنها دون تأخير تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.