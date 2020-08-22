لبنان | بعد جريمة قتل الشبان الثلاثة في “كفتون”.. رئيس البلدية ينفي خبر إلقاء القبض على القتلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2020 9:24 صباحًا

نفى رئيس بلدية كفتون نخله حنا فارس في حديث إذاعي “ان يكون تم القاء القبض على المسلحين الذين قتلوا ​الشباب​ الثلاثة ليل امس في البلد “.

وأوضح رئيس البلدية انه “كان هناك سيارة من دون لوحات تجول في المنطقة، فاقترب منها 3 شبان من المنطقة منهم نجلي ليسألوها عن وجهتها مما دفع بالمسلحين الموجودين بالسيارة الى إطلاق النار عليهم وقتلهم، ليفروا بعدها الى جهة مجهولة”.

وكشف انه “تم العثور في سيارة المسلحين على اسلحة، وقنابل واشرطة كهربائية”.

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وفي التفاصيل التي أوردها موقع “VDLnews”، فقد دخلت سيارة من نوع “هوندا أكورد” (بدون لوحات) إلى البلدة ليلاً تزامناً مع الوقت الذي كان يحاول فيه الشرطيان فادي وجورج سركيس وابن رئيس البلدية علاء فارس حراسة البلدة.

ولاحق الضحايا السيارة وحاصروها في أحد شوارع البلدة، بعد أن اشتبهوا بها، فما كان من مستقلّيها وهم 4 أشخاص، بحسب المعطيات، إلا أن أطلقوا النار من رشاشات حربية بكل وحشية وقتلوا ابناء البلدة الثلاثة بوابل من الرصاص.

وفرّ مطلقو النار في الأحراج القريبة من المنطقة نحو وادي “نهر العصفور”، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية لمعرفة ملابسات الجريمة وطاردت الفاعلين.

وفي وقت لاحق، ضبطت القوى الأمنية السيارة التي استخدمها القتلة في “مجزرتهم”، حيث عُثر في السيارة على مسدّس مجهّز بكاتم صوت.