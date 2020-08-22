آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2020 9:24 صباحًا
ضحايا جريمة بلدة "كفتون"
نفى رئيس بلدية كفتون نخله حنا فارس في حديث إذاعي “ان يكون تم القاء القبض على المسلحين الذين قتلوا الشباب الثلاثة ليل امس في البلد “.
وأوضح رئيس البلدية انه “كان هناك سيارة من دون لوحات تجول في المنطقة، فاقترب منها 3 شبان من المنطقة منهم نجلي ليسألوها عن وجهتها مما دفع بالمسلحين الموجودين بالسيارة الى إطلاق النار عليهم وقتلهم، ليفروا بعدها الى جهة مجهولة”.
وكشف انه “تم العثور في سيارة المسلحين على اسلحة، وقنابل واشرطة كهربائية”.
وفي التفاصيل التي أوردها موقع “VDLnews”، فقد دخلت سيارة من نوع “هوندا أكورد” (بدون لوحات) إلى البلدة ليلاً تزامناً مع الوقت الذي كان يحاول فيه الشرطيان فادي وجورج سركيس وابن رئيس البلدية علاء فارس حراسة البلدة.
ولاحق الضحايا السيارة وحاصروها في أحد شوارع البلدة، بعد أن اشتبهوا بها، فما كان من مستقلّيها وهم 4 أشخاص، بحسب المعطيات، إلا أن أطلقوا النار من رشاشات حربية بكل وحشية وقتلوا ابناء البلدة الثلاثة بوابل من الرصاص.
وفرّ مطلقو النار في الأحراج القريبة من المنطقة نحو وادي “نهر العصفور”، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية لمعرفة ملابسات الجريمة وطاردت الفاعلين.
وفي وقت لاحق، ضبطت القوى الأمنية السيارة التي استخدمها القتلة في “مجزرتهم”، حيث عُثر في السيارة على مسدّس مجهّز بكاتم صوت.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد جريمة قتل الشبان الثلاثة في “كفتون”.. رئيس البلدية ينفي خبر إلقاء القبض على القتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.