لبنان | اشكال مسلح في تعلبايا خلفيته “مذهبية”

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 01:19 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2020 1:06 صباحًا

وقع إشكال كبير في بلدة تعلبايا على خلفيّة مذهبيّة حيث تداولت معلومات صحفية ان سبب الاشكال رفع راية عاشورائية.

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اما ” المنتدى الاخباري” فأشار الى ان سبب الاشكال اقدام أحد الأشخاص من “آل قطايا ” على إطلاق الشتائم على خلفية مذهبية ما جعل بعض الشباب الغاضبين التعرض إليه بالضرب، الأمر الذي استفزّ ” آل حمدان ” الذين أرادوا مناصرة آل قطايا فبدأوا بإطلاق النار باتّجاه الأحياء السنّيّة في المنطقة مما ادى الى احتقان كبير بين الطرفين وإطلاق شعارات مذهبية. وقد حضرت قوة من الجيش اللبناني وعملت على تطويق الحادث.

هذا وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع حدّة إطلاق الشعارات المذهبيّة التحريضيّة والحض على الفتن وكأنّ الأوامر قد أُعطيت لإشعال فتيل الحرب الأهليّة من قبل مناصري احد الاحزاب في لبنان.