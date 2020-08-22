لبنان | “ستاندرد آند بورز”: بعض سندات لبنان خفّضت إلى D… النظرة المستقبلية سلبية

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آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2020 1:23 صباحًا
ستاندرد آند بورز
أعلنت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني الجمعة أنّها خفّضت تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة “التعثّر” بعد تخلّف الحكومة عن سدادها في أوانها، مشيرة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت مطلع آب الجاري.
وقالت الوكالة في بيان إنّها وإذ أبقت على التصنيف الائتماني للبنان عند “التعثر الانتقائي” (أس دي) وهي درجة انحدر إليها بعدما تخلّف للمرة الأولى في تاريخه عن سداد مستحقات دائنيه في أوانها في آذار الماضي، فقد خفّضت تصنيف ثلاث فئات من سندات الخزينة اللبنانية من درجة “سي سي” إلى درجة “التعثّر”.
وأضاف البيان أنّ “الانفجار الكارثي الذي وقع أخيراً في بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد”، محذّراً من أنّه في حال حصل “فراغ سياسي لفترة طويلة أو شكّلت حكومة جديدة ضعيفة فمن شأن هذا أن يؤدّي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات السياسية والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون”.
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