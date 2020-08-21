لبنان | المديرية العامة لأمن الدولة: اقتراح منح القدم للترقية حق أولته القوانين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أن المرسوم الذي صدر أخيراً هو مرسوم أقدميات.

وجاء في البيان: “تداولت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي انتقادات وتعليقات في ما خص ترقيات لضباط في أمن الدولة”.

يهم المديرية العامة أن توضح أن المرسوم الذي صدر مؤخرا هو مرسوم منح اقدميات، وليس ترقيات، لضباط أظهروا شجاعة وبراعة في استثمار الموارد المحدودة الموضوعة بتصرفهم وتمكنوا من بناء وتفعيل شبكات استعلامية والقيام بمداهمات أدت إلى توقيف أشخاص ومجموعات بجرم التخطيط للقيام بأعمال إجرامية وارهابية مختلفة.

وقد منحوا الاقدميات أسوة بزملائهم في المديريات الأمنية الأخرى.

إن اقتراح منح القدم للترقية هو حق أولته القوانين والتعليمات لمجلس القيادة في المديرية لمكافأة الضباط. لذلك إقتضى التوضيح”.