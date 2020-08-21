لبنان | بلدية جبشيت: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت بلدية جبشيت بيانا أشارت فيه إلى ثبوت ثلاث حالات إيجابية جديدة مصابة بوباء “كورونا”، ليصبح عدد الحالات أربعة حتى تاريخ اليوم الجمعة.

وأضاف البيان: “يتم الآن إحصاء المخالطين للحالات الجديدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بناء للمستجدات. وحيث أننا نلاحظ عدم الإستجابة للتعليمات، وعدم الإلتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة، فإن الوباء على طريق الإنتشار ما لم تنفذ الإجراءات المطلوبة”.

وتابع: “نشدد على الجميع التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، والالتزام بسبل الوقاية، وفي حال استمرت حالة عدم الإلتزام فان الوباء سينتشر ولا يمكن السيطرة عليه. مع الإشارة إلى أن بلدية جبشيت تقوم بعملية تقييم للوضع الحالي ليصار إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات”.

وختم: “نتمنى على اهلنا الأعزاء التعاون والإلتزام باجراءات الوقاية وبخاصة في التزام الكمامات وعدم الخروج، وعدم التجمعات واتباع الوقاية الشخصية، لما فيه مصلحة للجميع”.