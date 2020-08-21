لبنان | ما صحة إصابة 26 شخصاً بفيروس كورونا في بلدة يحشوش الكسروانية؟

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كورونا لبنان
كشفت معلومات صحفية ألا صحة عن إصابة 26 شخصاً بفيروس كورونا في يحشوش – كسروان من أصل 40 فحص PCR علما ان هناك اصابة وحيدة بكورونا حجرت نفسها.
وأكدت المصادر نفسها ان اخبارا مزيفة عديدة تطاول بلدة يحشوش وهي عارية من الصحة، كما كشف المختار الياس كيروز ان اصابة وحيدة تم تأكيدها حتى الان ولا صحة لما يتم تداوله.
بدورها، أعلنت بلدية يحشوش، في بيان، تسجيل أول إصابة بفيروس “كوفيد- 19″، ضمن نطاق البلدة، طالبة من الأهالي الذين يشعرون بأي من عوارض الإصابة بالفيروس إعلامها بذلك “والتزام الحجر المنزلي، وعدم الإحتكاك بأي شخص من أهل البلدة”.
وشددت على “ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة العامة كافة، لا سيما لناحية ارتداء الكمامة الواقية أثناء الخروج من المنزل، وعدم الخروج إلا في الحالات الطارئة”.
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