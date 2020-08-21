لبنان | مختار النميرية: التقيد بالإجراءات أمر طوعي وليس مزاجا شخصيا

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أعلن مختار بلدة النميرية عماد زبيب أنه حريص على ألا تسجل البلدة أي إصابة بفيروس كورونا.
وجاء في البيان: “انه “منذ البداية حرصنا أن لا تسجل إصابات كورونا في بلدتنا، حرصا على سلامة الجميع، ولكن للأسف الزيارات وحضور الحفلات والاستهتار واللامسؤولية وضعت البلدة أمام قلق كبير كنا بغنى عنه.
وأضاف: “لذلك وجب علينا عدم التساهل مع أي مصاب، فإما الإلتزام بالحجر المنزلي وإما الإلتزام قسرا، مقيما كان أم من أبناء البلدة، فالتقيد بالإجراءات اللازمة الصادرة عن لجنة الأزمة في البلدية أمر طوعي وليس مزاجا شخصيا”.
وتابع: “كل مقيم مصاب أو مخالط يخفي هذا الأمر، لن نجدد له أوراق الإقامة أيا كان الكفيل، لأنه لم يتصرف بمسؤولية مع أبناء البلدة. علينا أن نكون حريصين على أهلنا فالألم واحد والخسارة تقع على الجميع، فلنكن جميعا على قدر من المسؤولية”.
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