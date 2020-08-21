لبنان | بالفيديو: وسط غضب غير مسبوق… مناصرو “حركة أمل” يهتفون “لا اله الا الله نصر الله عدو الله”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ 13 دقيقة

“لا اله الا الله نصر الله عدو الله”… عبارة رددها مناصرو “حركة أمل” في بلدة لوبية خلال تشييع القتيل الذي سقط في الأمس أثناء الاشتباك الذي حصل مع ” حزب الله”.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الخلاف نشب على خلفية تعليق لافتات عاشورائية في منطقة محسوبة على الحركة، في بلدة لوبية في صيدا، فقام مناصرو الحركة بانتزاعها، وتطور الأمر إلى إطلاق نار في ساحة البلدة، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، وتوفي أحدهم حيث كانت حالته حرجة.

الخلاف التاريخي بين “حزب الله” و”حركة أمل” عاد الى الواجهة على الرغم من انه لم يتوقف يوماً، فالكره الذي يكنّه عناصر الحركة الى نصر الله كبير كما باقي اللبنانيين، لاسيما وانهم في النهاية مواطنون، يعانون من كل الازمات التي تمر على لبنان، بسبب “حزب الله” وسلاحه، عدا عن غطرسة عناصر الحزب، ومحاولة فرض سيطرتهم على كل البلدات الجنوبية وبشكل أدق على لبنان.

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