لبنان | لبنان يسجل رقماً قياسياً في عدد الإصابات… 3 حالات وفاة و628 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2020 7:34 مساءً

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 628 حالات جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 11580 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 619 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و9 حالات بين الوافدين”، لافتةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 116”. وأشارت الوزارة إلى “أنّها أجرت 7600 فحص مخبريّ لكشف الإصابة بـ”كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2037 فحصًا في المطار”.

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وجاء في البيان: