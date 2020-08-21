لبنان | خلية الأزمة في شكا: احد اولاد المصابة التقط العدوى وافراد العائلة يخضعون للحجر المنزلي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2020 6:52 مساءً

أعلنت خلية الازمة في بلدية شكا انه “بعد اجراء فحوصات PCR لعائلة المصابة ن. ن ومتابعة المخالطين لها، تبين ان احد اولادها قد التقط العدوى وهو يتابع الان، كما باقي افراد العائلة، فترة الحجر المنزلي”.

وناشدت البلدية في بيان “الاهالي التزام اجراءات الوقاية وقرارات التعبئة الى اقصى الحدود، خاصة ان الوضع الصحي العام لا يطمئن”.

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وعاد لبنان إلى الحجر المنزلي من جديد، إذ أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أننا عدنا إلى نقطة الصفر ولكن مع جهوزية معنوية ولوجستية متقدمة وأعلى من مرحلة بداية الوباء، مستفيدين من الخبرات والتدابير التي اكتسبناها من المرات الماضية”.

وشدد حسن على أن “هذه المرحلة تتطلب التعاون والتكاتف من الجميع ومؤازرة حكومية من مختلف الوزارات المختصة وذات الصلة واللجنة الوزارية الوطنية ولجنة الكوارث، ولكنها أيضا تضع وزارة الصحة العامة وفريق عملها في الصف الأمامي الأول، ومن واجب الوزارة أن تكون قدوة للتعاطي البناء بين كل الإدارات والمصالح والمديريات سواء في المبنى المركزي في الوزارة أم في المحافظات والأقضية كافة”.

وتوجه وزير الصحة بنداء خاص للمواطنين، مؤكدا أن “وعيهم وثقافتهم وإحساسهم بالمسؤولية يشكل أولوية في هذه الظروف العصيبة، ومن غير المسموح التشكيك بوجود كورونا أو اعتباره كذبة أو سياسة أو التشكيك بالأعداد والإصابات”.

وتوقف أمام آراء تطرحها مرجعيات علمية وأكاديمية من حيث تفضيل الإقتصاد على الصحة أو العكس، فقال: “إن هذا الأمر محسوم، عند الأمن الصحي تسقط كل المبررات وعلينا العمل جميعا لسلامة المواطنين وسلامة الوطن”.