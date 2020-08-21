لبنان | المملكة المتحدة تدعم دعوة بهاء الحريري الى إجراء تحقيق دولي موثوق وإصلاحات رئيسية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

غرّد الشيخ بهاء الحريري ردّاً على رسالة وزير الخارجية البريطاني قائلاً: “أشكر وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب على رسالته ودعمه للدعوة لإجراء تحقيق موثوق في إنفجارات مرفأ بيروت ولإصلاحات كبرى في لبنان. سيكون مثل هذا الدعم الدولي من أصدقائنا حاسمًا لتحقيق التغيير وترسيخه”.

وكان وزير خارجية المملكة المتحدة قد أرسل رسالة، شكر فيها الحريري على رسالته الذي أرسلها الأخير في 9 آب بعيد انفجار مرفأ بيروت. ثمّ قال:

اسمح لي أن أبدأ بتقديم التعازي لكم ولأسرتكم ولجميع من تضرروا من هذا الحدث الرهيب في لبنان. إن المملكة المتحدة صديقة قديمة للبنان وللشعب اللبناني وستبقى الآن، كما كانت دائماً، في متناول اليد لدعم لبنان في هذا الوقت العصيب.

Advertisements

أنت محقّ في طلب التحقيق في سبب الانفجار. وكان وزير الدولة للتنمية الدولية واضحاً جداً بشأن هذه المسألة في مؤتمر التنسيق الدولي للمانحين المعقود في 9 آب. ومن المهمّ جداً أن يكون أي تحقيق في هذا الحدث الجائر موثوقاً به ويحظى بثقة الشعب اللبناني.

ذكرتم في رسالتكم الأزمة الاقتصادية في لبنان. لطالما دعمت المملكة المتحدة استقرار لبنان. إنّ التصدي للآثار الفورية للانفجار له أهمية كبيرة، ولكنه لن يكون علاجاً لهذه المشاكل القائمة من قبل.

فكما قلتم عن حق، إنه لمعالجة الأزمة الراهنة ووضع اقتصاد لبنان على طريق الاستدامة الطويلة الأمد، يتعين على قادة لبنان أن يجتمعوا معاً على وجه السرعة من أجل سن الإصلاحات والتصدي للفساد.

إنّ المملكة المتحدة شريك وثيق للبنان وهي ملتزمة بالعمل معه من أجل التصدي للمأساة التي وقعت في 4 آب بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها لبنان على المدى الطويل على حد سواء.